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СМИ узнали о согласовании итогового документа «нормандского» саммита по Донбассу

04 октября 2019, 12:35

СМИ узнали о согласовании итогового документа «нормандского» саммита по Донбассу

Проект итогового документа саммита лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) уже предварительно согласован, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, документ содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования на Донбассе под эгидой «нормандского формата» в рамках реализации Минского комплекса мер.

Источник отметил, что в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы на Донбассе, а также о вводе в регион миротворческой миссии.

Также не исключено, что будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле «всех установленных на всех установленных».

«Коммерсант», ссылаясь на источник, писал, что над документом велась работа, но не в рамках Трехсторонней контактной группы, а советниками лидеров стран «нормандской четверки».

Точная дата саммита в «нормандском формате» еще не определена. Предполагается, что всреча состоится в Париже до конца октября.

Помощник президента России Владислав Сурков отметил, что определение сроков проведения встречи лидеров «нормандской четверки» станет возможным только после разведения войск в Петровском и Золотом.

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Нормандский формат

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