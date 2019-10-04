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Генпрокуратура пересмотрит дела по Burisma. В том числе и с сыном Байдена

04 октября 2019, 13:32

Генпрокуратура пересмотрит дела по Burisma. В том числе и с сыном Байдена

Эпизод с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, будет пересмотрено производство, фигурантом которого был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

«Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами [экс-министр экологии Николай] Злочевский, [украинский бизнесмен Сергей] Курченко и другие люди или компании — таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, Рябошапка сказал: «Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики».


На вопрос о том, можно ли доверять расследования Генпрокуратуре, если генпрокурор является «100% человеком президента», Рябошапка ответил: «Дела покажут, словами убедить никого нельзя».

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