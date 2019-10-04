Новосад инициирует аудит вузов-переселенцев

Министр образования и науки Анна Новосад заявила о необходимости в аудите вузов, перемещенных из неподконтрольных территорий. По ее мнению, не во всех из них обеспечено надлежащее качество образования, передает «Интерфакс-Украина».



«Для нас сегодня актуален аудит сети перемещенных учреждений высшего образования. Прошло пять лет с момента перемещения этих учреждений, и мы можем констатировать, что не во всех этих учреждениях хорошее качество образования», — сказала глава ведомства на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



По мнению Новосад, пришло время подумать, «какие из этих вузов можно, например, объединить», чтобы качество образования в них выросло.