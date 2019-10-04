Зеленский: Вопрос о контроле над границей на Донбассе обсудим на «нормандском» саммите

Вопрос возвращения контроля Украины над участком границы с Россией на Донбассе будет обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата». Это следует из ответа президента Владимира Зеленского журналистам в Житомире, общение с которыми транслировал телеканал NewsOne.



На вопрос, дал ли президент России Владимир Путин ему обещание вернуть контроль над границей, Зеленский сказал: «Я же вам рассказываю о всем, о чем говорю с Россией. Это был звонок по поводу возвращения наших пленных. Все остальные вопросы будут подниматься в "нормандском формате"».



На уточняющий вопрос, является ли возвращение контроля над границей только его желанием, а не конкретной договоренностью с РФ, Зеленский ответил: «Вы можете в четвертый раз задать мне этот вопрос, переставляя одни и те же слова, но от этого ни мои желания, ни реальная информация не изменятся. Все, что имеем, — я вам об этом говорю».