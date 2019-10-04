Украинский журналист Шаройко помилован Беларусью и вернулся домой

Осужденный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко помилован и вернулся в Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине!» — написал Зеленский в Twitter.



Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила, что освобождение Шаройко произошло в результате переговоров Зеленского c президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Сегодня, 4 октября, Зеленский и Лукашенко принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Собственный корреспондент «UA:Украинское радио» в Беларуси Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж.



26 сентября 2019 года президент Беларуси Лукашенко сказал, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.