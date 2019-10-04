СМИ: Пашинскому сообщено о подозрении в стрельбе и ранении человека

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило бывшего народного депутата о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области. По информации источника «Интерфакс-Украина», подозреваемым является экс-нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский.



В пресс-службе ГБР сообщили только о сообщении подозрения депутаты Рады 5 — 8 созывов.



«В настоящее время решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в Бюро.



Пашинский возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде 8-го созыва.



31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина — пулю в ногу.