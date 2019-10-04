Лукашенко уверен, что конфликт на Донбассе завершат мирно

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликт на Донбассе будет успешно завершен мирным путем. Об этом он сказал во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БЕЛТА.



«И с Востоком [Украины] будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом», — сказал Лукашенко.



«Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул президент Беларуси.