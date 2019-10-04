В Станице Луганской открыли временный мост

Фото: ЛугОГА

Сегодня утром в Станице Луганской открыли временный обходной мост. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Мостом уже пользуются люди, котлорые пересекают линию соприкосновения. Одновременно был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.

Фото: ЛугОГА

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство основного моста завершится к 27 ноября.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.