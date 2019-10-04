Рост экономики, строительство портов, дорог и аэропортов. ВР утвердила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада приняла Программу деятельности Кабинета министров Украины. За соответствующее постановление проголосовали 236 народных депутатов Украины, передает «Новое время».
Программа деятельности Кабмина, изложенная на 120 страницах, определяет 87 целей правительства в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, экономики, обороны, энергетики и т. п.
Стратегия деятельности правительства включает такие цели на следующие пять лет:
- 40%-й рост экономики Украины,
- 1 млн новых рабочих мест,
- 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций,
- 24 тысячи основных дорог должны быть приведены в хорошее состояние,
- 5 глубоководных портов и 15 аэропортов будут построены,
- 20% снижение уровня загрязнения окружающей среды,
- положительный демографический тренд.
«Мы ставим себе цель за следующие пять лет добиться 40% экономического роста. Это реалистично. Для этого в следующем году надо вырасти на пять и каждый последующий год - на семь процентов», - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Эта программа - рабочий документ, по которому будем измерять нашу общую эффективность», — пояснил он.