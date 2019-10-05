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Дипломаты США готовили для Зеленского заявление по делу Байдена и вмешательству в выборы

05 октября 2019, 10:23

Дипломаты США готовили для Зеленского заявление по делу Байдена и вмешательству в выборы

Двое дипломатов из США готовили заявление от имени президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось бы о готовности Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом пишет «Голос Америки» со ссылкой на тексты переписки дипломатов, опубликованных комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.

Такое заявление от имени Зеленского готовили тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Тексты электронных сообщений, которыми обменивались американские дипломаты, были обнародованы после показаний Волкера в Конгрессе 3 октября в рамках дела об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Волкер и Сондленд обещали согласовать даты встречи Зеленского с Трампом. Свои действия, согласно переписке, они согласовывали с личным адвокатом Трампа Руди Джулаини. С украинской стороны в переписке участвовал помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак. В переписке также принимал участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Из переписки непонятно, знал ли сам Зеленский о подготовке такого заявления.

Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по вопросам Украины после двух лет работы. Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

3 октября Волкер в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Дональда Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына в Украине.

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