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Аброськин стал ректором университета в Одессе

05 октября 2019, 11:43

Аброськин стал ректором университета в Одессе

Фото: МВД Фото: МВД

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Аброськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября, передает пресс-служба ведомства.

Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

У себя в Facebook Аброськин поблагодарил главу МВД Авакова и все министерство за доверие.

Вячеслав Аброськин ушел в отставку с поста первого замглавы Нацполиции в начале сентября. После этого он заявил, что планирует баллотироваться в мэры Мариуполя.

В интервью 0629 Аброськин рассказывал, что его кандидатура рассматривается на пост ректора Одесского государственного университета внутренних дел. По его словам, работа ректором не помешает ему принять участие в выборах на пост городского головы Мариуполя. При этом Аброськин отметил, что окончательное решение по поводу борьбы за кресло мэра он еще не принял.

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