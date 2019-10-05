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«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь

05 октября 2019, 12:42

«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь

На Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) произошла поломка доменной печи в результате обесточивания подконтрольного группировке «ДНР» Енакиево. Об этом сообщает пресс-служба «Внешторгсервиса» (компания, которая управляет захваченным предприятием).

Инцидент произошел вечером 3 октября. В 17:45 было зафиксировано разрушение высоковольтного выключателя линии подстанции Харцызск-330, из-за чего ЕМЗ оказался полностью обесточенным на некоторое время. 

Отмечается, что на доменной печи № 3 в момент отключения электроэнергии проходил выпуск чугуна. Во «Внешторгсервисе» утверждают, что после осмотра печи был сделан вывод о возможности оперативной ликвидации повреждений. На ЕМЗ обещают запустить печь в работу в ближайшее время.

В ходе работ по устранению последствий травмировался один рабочий цеха. Утверждается, что у него легкая травма.

В четверг вечером на подстанции Харцызская» произошло аварийное отключение в результате пожара. Из-за этого ближайшие населенные пункты, включая Енакиево, были временно обесточены. Кроме того, из-за аварии горняков двух шахт под Донецком пришлось экстренно вывести на поверхность.

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