На Майдане в Киеве и других городах начались акции против «формулы Штайнмайера»

На Майдане Независмости в Киеве начался митинг против «капитуляции» на Донбассе. Трансляцию с места события ведет телеканал «НАШ».



На центральной площади столицы присутсвует несколько тысяч участников. Установлена сцена с надписью «Рух опору капітуляції» (Движение сопротивлению капитуляции).

В анонсе события в Facebook указано, что сегодня в 12:00 начнется «Вече: Остановим капитуляцию». «На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стретегии и план дальнейших действий», — отмечается в описании.

Віче на Майдані — противники «формули Штайнмаєра» зібралися у центрі Києва pic.twitter.com/S5SP7KI8AG — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Подчеркивается, что акция, направлена против «любых попыток власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией». К таким действиям протестующие отнсят «формулу Штайнмайера» и «особый статус» для отдельных районов Донбасса.



«Движение сопротивлению капитуляции» позиционирует себя как общественное надпартийное объединение, инициированное «неравнодушными гражданами» — военными, волонтерами, дипломатами, активистами, учеными.



Аналогичные акции проходят и в ряде других городов. В частности, в Мариуполе на Театральной площади собрались несколько сотен протестующих.

Протестные акции в Киеве и некоторых других городах Украины начались после согласования украинской стороной на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера» 1 октября. В митингах, в частности, принимают участие представители националистических партий и ветеранских организаций.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что теперь до конца года украинский парламент должен прописать и принять новый закон об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».



Обращаясь к протестующим, Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



По словам Зеленского, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия Франция).



Согласование «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом являются условиями проведения «нормандского» саммита.



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