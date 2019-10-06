Сегодня на Донбассе погиб военный, еще один ранен

В воскресенье в результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня.



По информации штаба боевики обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.



Огонь открывался возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки, Новогнатовки, Красногоровки, Новолуганского, Попасной, Золотого-4, Луганского, Золотого, Зайцево.