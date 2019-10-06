Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Слуге народа» заявили, что не смогли объяснить протестующим суть «формулы Штайнмайера»

06 октября 2019, 20:42

В «Слуге народа» заявили, что не смогли объяснить протестующим суть «формулы Штайнмайера»

Украинская власть пока не смогла донести протестующим суть переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, «формулу Штайнмайера». Об этом заявила депутат провластной парламентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала NewsOne.

«Видимо, это наша ошибка или недоработка. На данный момент мы не смогли объяснить людям, которые сегодня вышли на улицу, что и как происходит», — сказала она.

По ее словам, когда украинцы читают интерпритацию «формулы Штайнмайера» в российских СМИ, то это потом не увеличивает доверие к словам президента Владимира Зеленского. «Сейчас больше реагируем, чем объясняем причины перед этим. Это нужно решать, так как есть дискоммуникация», — подчеркнула депутат.

Верещук отметила, что уже завтра парламентский комитет по Нацбезопасности и обороны начнет работу в местах разведения войск в Петровском, Золотом и Станице Луганской. «Туда летит министр обороны и другие выскопоставленные лица, которые будут своими глазами видеть, ногами ходить и разговаривать с людьми именно там», — добавила она.

«Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы люди не волновались, чтобы восстановить их доверие», — подчеркнула депутат от «Слуги народа».

ТЕМЫ

Организации
Слуга народа
Прочее
формула Штайнмайера

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
10:08
На окраине Донецка рядом с патрулем ОБСЕ произошли взрывы, а в Горловке стреляли по их беспилотнику
16:39
«ДНР» на 18 лет посадила в тюрьму украинского танкиста
16:14
В Станице Луганской открыли временный мост
11:14
Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии
00:22
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:02
«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
все новости
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
20:42
В «Слуге народа» заявили, что не смогли объяснить протестующим суть «формулы Штайнмайера»
20:17
Сегодня на Донбассе погиб военный, еще один ранен
17:02
Ветераны «Азова» приехали в Золотое. Выступают против разведения войск
16:37
Помощник Путина увидел рост шансов на «нормандский» саммит в ближайшем будущем
15:52
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» в гостях
15:35
Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы из Константиновки. Ее искали 20 дней
14:56
На акции «против капитуляции» в Киеве было 10 тысяч человек
14:32
Порошенко пришел к протестующим «против капитуляции» на Майдан
13:19
Полиция назвала причиной взрыва в Марьинском районе семейную ссору супругов
11:54
На Майдане в Киеве и других городах начались акции против «формулы Штайнмайера»
11:12
СМИ узнали, кто может заменить Курта Волкера
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
10:10
«ДНР»: Два человека погибли, еще два пострадали в ДТП
09:04
Украинские силовики обсудили возможность проведения выборов в Донецке
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» в гостях
06 октября, 15:52
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
05 октября, 21:19
Зеленскому предложат отгородиться от неподконтрольного Донбасса, если мирный план провалится
05 октября, 01:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция