В «Слуге народа» заявили, что не смогли объяснить протестующим суть «формулы Штайнмайера»

Украинская власть пока не смогла донести протестующим суть переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, «формулу Штайнмайера». Об этом заявила депутат провластной парламентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала NewsOne.



«Видимо, это наша ошибка или недоработка. На данный момент мы не смогли объяснить людям, которые сегодня вышли на улицу, что и как происходит», — сказала она.



По ее словам, когда украинцы читают интерпритацию «формулы Штайнмайера» в российских СМИ, то это потом не увеличивает доверие к словам президента Владимира Зеленского. «Сейчас больше реагируем, чем объясняем причины перед этим. Это нужно решать, так как есть дискоммуникация», — подчеркнула депутат.



Верещук отметила, что уже завтра парламентский комитет по Нацбезопасности и обороны начнет работу в местах разведения войск в Петровском, Золотом и Станице Луганской. «Туда летит министр обороны и другие выскопоставленные лица, которые будут своими глазами видеть, ногами ходить и разговаривать с людьми именно там», — добавила она.



«Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы люди не волновались, чтобы восстановить их доверие», — подчеркнула депутат от «Слуги народа».