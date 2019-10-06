Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 30 сентября - 6 октября.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала окончательный текст «формулы Штайнмайера» в редакции, который был предложен в сентябре.



Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу» и отказались вернуть контроль над границей украинской стороне.



Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что на переговорах в Минске представители Украины не подписывали «формулу Штайнмайера», а только согласовали ее формулировки.



По его словам, Закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе не будет предусматривать безусловной амнистии для боевиков.



В России предупредили: отказ Украины от «формулы Штайнмайера» затормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) была достигнута договоренность о начале разведения войск на Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября.



В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения войск на определенных участках в Петровском и Золотом с соблюдением всех взятых обязательств.



Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандского формата» будет обсуждаться вопрос возвращения контроля Украины над участком границы с Россией на Донбассе.



По данным российского агентства «Интерфакс», проект итогового документа саммита «нормандской четверки» уже предварительно согласован. В документе якобы нет пунктов о передаче контроля за участком границы на Донбассе, а также о вводе в регион миротворческой миссии, но есть перечень шагов в части политического и гуманитарного урегулирования на Донбассе.



Глава МИД Украины Вадима Пристайко заявил о том, что на следующей неделе состоится масштабный обмен пленными. Однако близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков опроверг это заявление. Также он считает, что закон об «особом статусе» украинская сторона должна согласовывать с представителями «Л-ДНР».



Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что позиция по новому закону об «особом статусе» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет согласована в том числе и с Россией.



Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские следователи хотели допросить по делу о крушении малайзийского «Боинг» в июле 2014 года на Донбассе.



Кабмин поставил перед собой задачу в течение пяти лет реинтегрировать в «современное украинское пространство» переселенцев и жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у руководства страны есть два плана по урегулированию ситуации на Донбассе. Первый план состоит в том, что договоренностей, которые бы выполнила Россия нужно добиться за столом переговоров в «нормандском формате». Если не удастся реализовать мирный план по завершению конфликта, то президенту Зеленскому предложат отгородиться от подконтрольной боевикам части Донбасса.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жительницу неподконтрольной украинским властям Горловки Марину Чуйкову к 11 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины.



Группировка «ДНР» приговорила украинского военного Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы.



Так называемый суд при группировке «ДНР» «приговорил» военнослужащего Вооруженных сил Украины Богдана Пантюшенко к 18 годам лишения свободы.



Общество



Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса. Отмечается, что они могут обращаться за визами для поездок в ЕС только в консульства в Украине.



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи.



С 29 октября изменятся правила пересечения КПВВ для детей в возрасте до 16 лет. Отныне им потребуется иметь с собой украинский паспорт, загранпаспорт или проездной документ ребенка.



Группировка «ДНР» увеличивает длительность комендантского часа на подконтрольной ей территории — с 23:00 до 5:00 с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года.



В Станице Луганской открыли временный обходной мост. Одновременно был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста. По словам президента Владимира Зеленского, восстановление разрушенного моста планируется завершить до 15 ноября.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил, что может быть восстановлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными властям районам Донбасса.



В неподконтрольном украинским властям Донецке утром 5 октября прогремели как минимум два мощных взрыва, которые были слышны во многих районах города. В «официальных» ресурсах группировки «ДНР» сообщения о взрывах никак не комментируют.



После согласования украинской стороной на переговорах ТКГ в Минске «формулы Штайнмайера» в Киеве и ряде других городов состоялись митинги «Против капитуляции».



Боевые действия



Беспилотник миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пролетавший над неподконтрольными районами вблизи Петровского, был поврежден вследствие огня из стрелкового оружия. Еще один аппарат был потерян вблизи села Лобачево, после того, как по нему был открыт огонь. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые повреждения дома вследствие обстрела в Докучаевске и Донецке.



Согласно данным ЮНИСЕФ, с 2014 года на Донбассе по меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны.



Функционирующая школа в поселке Михайловка (Золотое-5) в Луганской области в очередной раз попала под обстрел.



Мужчина в неподконтрольной украинским властям Старомихайловке под Донецком получил осколочное ранение.

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