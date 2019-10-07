Новый глава Нацполиции рассказал об отношении к легализации оружия, легких наркотиков и проституции

Легализацию оружия следует провести лишь после завершения боевых действий на Донбассе. Такое мнение в интервью LB.ua высказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.



«Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это — после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным», — сказал он.



Также Клименко уверен, что Украина не готова к легализации легких наркотиков. «Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово», — подчеркнул глава Нацполиции.



При этом он поддерживает в случае внесение изменений в законодательство легализацию проституции, «потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся». Говоря о игорном бизнесе, Клименко заявил, что такая деятельность должна «находится в руках государства и контролироваться четко государством».

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Игорь Клименко возглавил Нацполицию Украины 25 сентября. На этой должности он заменил ушедшего в отставку Сергея Князева.