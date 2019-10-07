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На шахте в Донецкой области возник пожар. Обошлось без жертв.

07 октября 2019, 10:07

На шахте в Донецкой области возник пожар. Обошлось без жертв.

В Торецке (Донецкая область) на шахте «Центральная» произошел пожар. На поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В сообщении говорится, что пожар произошел утром 6 октября на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте более 1 тысяча метров.

«Жертв и пострадавших нет. На поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины», - сообщили в пресс-центре.

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Торецк
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пожар на шахте

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