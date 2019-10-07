В Золотом у линии соприкосновения станет больше патрулей полиции

В Золотом увеличится количество сотрудников патрульной полиции. Об этом заявил заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян во время встречи с жителями небольшого города Золотое-4, который граничит с территориями, подконтрольными незаконным вооруженным формированиям.

В полиции сообщают, что несмотря на анонсированное разведение сил и средств на участке вблизи Золотого, правоохранители продолжат нести службу в Золотом-4 и поселке Екатериновка.



«Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения», - цитирует Трояна пресс-служба полиции Луганской области.



По словам замначальника, разведение сил в Станице Луганской можно считать успешным примером. После отведения вооружений на территории, подконтрольной украинской власти у линии соприкосновения дежурят сотрудники батальона полиции «Луганск-1», нацгвардейцы и пограничники.

По данным украинских военных, 6 октября был обстрелян участок разведения сил и средств в районе города Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на Донбассе.



Синхронное разведение военных сил и средств ВСУ и группировок «Л-ДНР» в Золотом и Петровском должно начаться 7 октября.