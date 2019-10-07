Зеленский поручил Кабмину упростить пересечение линии соприкосновения и перемещение через нее товаров

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность урощения въезда-выезда на неподконтрольную территорию и перемещение товаров через линию соприкосновения. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.



«Проработать вопрос об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, а также выезда лиц и перемещения товаров с таких территорий», — отмечается в документе.



Правительству также поручено рассмотреть возможность упростить организацию медпомощи на контрольных пунктах въезда/выезда, помощи в передвижении людям с инвалидностью и другим маломобильным группам людей.



Кроме того, Зеленский поручил Кабмину провести ремонт на дорогах общего пользования государственного значения Н-21 Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк (на участке Старобельск — Счастье) и Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

Глава МИД Вадим Пристайко сформулировал основные принципы «формулы Зеленского» по мирному прекращению конфликта на Донбассе. По его словам, на ее реализацию отведено от полугода до года. В частности, этот подход предполагает упрощение пересечения КПВВ и перемещения товаров.