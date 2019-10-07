Кремль отказался дать гарантии отвода войск «Л-ДНР» в районе Петровского и Золотого

В Кремле отказались дать гарантии отвода войск боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» в районе Петровского и Золотого, объяснив это тем, что Россия не является «стороной конфликта», а только может оказывать на них «определенное влияние». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Вы знаете, что Кремль безусловно имеет определенное влияние на "республики Донбасса", но вы знаете, что "республики Донбасса" в данном случае — это самостоятельный субъект урегулирования этого конфликта». «Кремль не является стороной этого конфликта», — заявил Песков. Он подчеркнул что Россия «не является стороной этого конфликта» и вместе с Германией и Францией является «гарантом Минского плана действий».



«Мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, под которой стоят подписи четырех [глав государств "нормандского формата"], чтобы все эти мероприятия выполнялись», — заверил представитель Кремля.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.