Власти: Большая часть ветеранов «Азова» уехала из Золотого

Большая часть ветеранов полка «Азов» покинули Золотое, сейчас там осталось 20 человек. Об этом во время совместного брифинга заявили министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян. Трансляцию вел телеканал «НАШ».



«Они приехали с акцией поддержки [местных жителей] и уже уехали. Там осталось их два десятка как волонтеров», — сказал Троян. «Функции никакой у них нет», — добавил Загороднюк.



Брифинг состоялся в Станице Луганской, где разведение войск состоялось в конце июля. Вместе с высокопоставленными украинскими чиновниками были две жительницы Золотого.



«Две женщины прилетели с нами из Золотого, которые вчера кричали: "Мы не хотим чтобы отводили, потому что мы боимся". Но [они] увидели тут ситуацию...», — отметил Троян. Его прервала одна из женщин: «Я и сейчас боюсь, но я увидела совсем другую сторону... Мы готовы к переменам. Тут, будем говорить, очень красиво. Дай Бог, чтоб и у нас так было».



Замглавы Нацполиции напомнил, что КПВВ «Золотое» был построен еще в 2016 году и было готово к открытию. «Но та сторона отказалась и к этому времени мы не можем договориться», — подчеркнул Троян.



Он выразил надежду, что после синхронного разведения войск КПВВ «Золотое» будет работать также, как уже работает пункт пропуска в Станице Луганской.



Ранее Троян пообещал, что в Золотом увеличится количество патрульных полицейских.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.