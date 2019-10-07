Министр обороны рассказал о готовности жителей Золотого к разведению войск

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам посещения Золотого Луганской области сообщил, что местные жители поддерживают концепцию разведения сил, а также анонсировал создание координационного центра для решения вопросов безопасности населения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.



Сегодня Загороднюк и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак по поручению президента Владимира Зеленского совершили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил, в частности, посетили Золотое.



Во время общения с местными жителями, волонтерами и военнослужащими ВСУ обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры, ремонт дорог, медицинское и другое обеспечение. Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества ВСУ и Нацполиции продолжить реализацию гуманитарных проектов для улучшения уровня жизни местных жителей.



«Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать — местное население поддерживает концепцию разведения сил и в целом те планы, которые у нас есть», — подчеркнул глава Минобороны.



По его словам, по результатам этих встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей силовых структур. Задачей центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечение их безопасности.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».