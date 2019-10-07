Власти обещают, что разведение обезопасит Золотое от обстрелов

Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал, разведение сторон должно пройти зеркально на 1 километр от линии соприкосновения. Об этом он рассказал в ходе брифинга.



«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда первый раз разводили», - сказал он.



Начальник Генштаба отметил, что после разведения не будет прямой видимости между позициями ВСУ и боевиков для того, чтобы не было обстрелов и «не держали в стрессе мирное население».



Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий заявил, что после разведения войск на территории Луганской области жители продолжат получать все социальные услуги.



«Войска на километр отойдут, но все социальные службы будут работать. На мой взгляд, наоборот, сейчас будет больше уделяться внимания тем территориям, поэтому люди никак не пострадают», - сказал он.



Комарницкий подчеркнул, что в случае необходимости военные силы могут вернуться на позиции, но «мы будем надеяться, что это не понадобится».