В штабе ООС уточнили: войска должны отойти от Катериновки, в Золотом ВСУ останутся

В рамках предполагаемого разведения сил и средств украинские военные должны будут покинуть позиции у поселка Катериновка, который находится рядом с Золотым Луганской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.



При этом в самом городе Золотое, четыре из пяти микрорайонов которого подконтрольны украинским властям, Вооруженные силы Украины останутся.



«Ни Золотое 1, ни Золотое 2, 3, 4, которые мы контролируем, подразделения ВСУ выходить не будут», — сказал заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь.



Сейчас в Катериновке — 122 жилых дома.

Замглавы Нацполиции Вадим Троян пообещал, что в Катериновке и Золотом-4 (прилегает к неподконтрольной территории) увеличится число полицейских патрулей, которые останутся и после разведения войск.



Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, разведение сторон должно пройти зеркально на 1 километр от линии соприкосновения. По его словам, после разведения не будет прямой видимости между позициями ВСУ и боевиков, что исключит обстрелы.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».