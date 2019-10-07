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Отмена разведения сил на Донбассе и требования России к «особому статусу». Главное за день

07 октября 2019, 23:00

Отмена разведения сил на Донбассе и требования России к «особому статусу». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 7 октября

Политика

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины.

Также он сообщил, что дата проведения встречи лидеров государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определена.

В Кремле отказались дать гарантии отвода войск боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» в районе Петровского и Золотого, объяснив это тем, что Россия не является «стороной конфликта», а только может оказывать на них «определенное влияние».

Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков заявил, что нюансы закона «особого статуса», такие как практика использования русского языка, судопроизводства и вопрос о народной милиции нужно согласовывать с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» на переговорах в Минске. Он полагает, что потом это должно найти отражение в других законах Украины, «в том числе и в Конституции».

Общество

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность упрощения въезда-выезда на неподконтрольную территорию и перемещение товаров через линию соприкосновения.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что большая часть ветеранов полка «Азов» покинули Золотое, сейчас там осталось 20 человек.

Несмотря на анонсированное разведение сил и средств на участке вблизи Золотого, правоохранители продолжат нести службу в Золотом-4 и поселке Екатериновка. Количество сотрудников патрульной полиции увеличится.

Группировка «ЛНР» в воскресенье открыла парк «Патриот» на территории бывшего Луганского аэропорта. В парке разместили несколько сотен образцов оружия и военной техники, часть которого нарушает Минские соглашения.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили о пулевом повреждении модуля оказания помощи, который расположен в неподконтрольной Горловке.

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