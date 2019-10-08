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Вчера на Донбассе 27 раз нарушили «режим тишины», стреляли и у Золотого

08 октября 2019, 08:04

Вчера на Донбассе 27 раз нарушили «режим тишины», стреляли и у Золотого

За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Также боевики вчера дважды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, подчеркнули в штабе.

По информации украинской стороны, огонь также велся по позициям военных у Чермалыка, Песок, Водяного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика, Тарамчука, Новолуганского, Травневого, Гладосово, Хутора Вильного, Новгородского, Крымского, Попасной.

С начала текущих суток противник два раза нарушил «режим тишины», добавили в штабе ООС.

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