Вчера на Донбассе 27 раз нарушили «режим тишины», стреляли и у Золотого

За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Также боевики вчера дважды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, подчеркнули в штабе.



По информации украинской стороны, огонь также велся по позициям военных у Чермалыка, Песок, Водяного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика, Тарамчука, Новолуганского, Травневого, Гладосово, Хутора Вильного, Новгородского, Крымского, Попасной.



С начала текущих суток противник два раза нарушил «режим тишины», добавили в штабе ООС.