В Луганской области боевика из «Призрака» осудили на 8 лет тюрьмы

Суд вынес приговор по делу еще одного участника незаконного вооруженного формирования «Призрак». Обвиняемого в участии в военных действия в районе населенных пунктов Желобки, Сокольники и участвовал в «Дебальцевской операции», осудили на 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Следствие установило, что в августе 2014 житель Днепра добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Призрак", которое в дальнейшем вошло в «4-й мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса народной милиции "ЛНР"», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, во время несения «службы» в должностные обязанности боевика входило боевое дежурство и наблюдение за позициями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также применение штатного стрелкового и артиллерийского оружия при боевых столкновениях с ВСУ.



Лисичанский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления. Учитывая раскаяние обвиняемого и содействие следствию, боевике назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы без конфискации имущества.