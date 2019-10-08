В Москве хотят инициировать розыск Интерполом украинско-российского бизнесмена Фукса

Бизнесмена украинского происхождения Павла Фукса могут начать разыскивать по линии Интерпола по инициативе российских правоохранителей. Об этом пишет «Коммерсант».



Следователи российской полиции заочно заочно предъявили Фуксу обвинение в особо крупном мошенничестве за за хищение при строительстве жилого комплекса Sky House в центре Москвы . В Таганском суде российской столицы отметили, что в их производстве находится ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бизнесмена. Судебное заседание назначено на 11 октября.



«Коммерсант» отмечает, что уголовное дело было возбуждено еще в декабре прошлого года и изначально расследовалось в отношении «неустановленных лиц» из ООО «Олтэр», привлекавших средства дольщиков на строительство ЖК Sky House. Позже главным фигурантом дела стал сам Фукс, однако к этому времени он уже успел уехать, как предполагается, на свою родину в Украину.



Для соблюдения формальностей МВД РФ объявило Фукса в федеральный розыск, поясняет издание. Так как следов бизнесмена в России найти не удалось, 27 сентября Фукса объявили в международный розыск.



Однако, чтобы начался поиск подозреваемого по линии Интерпола, нужно постановление о заочном аресте.



По информации «Коммерасанта» у Павла Фукса есть как российское, так и украинское гражданство.



У уроженца Харькова Фукса были обширные бизнес-интересы в России, в частности, в Москве — от строительства элитных жилых комплексов до покупки долей в крупнейших коммерческих банках страны. Также у него есть бизнес в Украине.