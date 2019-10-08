Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение

Боевики не допустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в село Петровское, где установлена камера миссии. Об этом сообщается в отчете организации.



«5 и 6 октября на блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований вновь отказал патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что «продолжаются инженерные работы и работы по разминированию», а также на «работу снайпера» в этом районе, ограничив таким образом доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском», - говорится в отчете.



Это уже не первый случай ограничения допуска патруля миссии в этом районе.



Ранее ОБСЕ зафиксировала новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.