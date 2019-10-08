Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, кто считает РФ участником конфликта на Донбассе.



«Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», — цитирует Пескова РБК.



Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему даже ближайшие союзники России и, в частности, Белоруссия, считают Россию стороной конфликта на востоке Украины.



Сначала Песков отметил, что в Кремле не слышали подобных высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко. Журналисты уточнили, что Лукашенко заявил об этом сегодня во время международнго форума в Минске. Тогда пресс-секретарь президента РФ сказал, что «здесь можно только не согласиться с этим тезисом». Песков в очередной раз повторил позицию Кремля, что ситуация на Донбассе является конфликтом внутри Украины. По его словам, Россия никогда не являлась, не является и не будет являться его стороной.



Ранее Песков признал, что у Кремля есть «определенное влияние» на группировки «ДНР» и «ЛНР».