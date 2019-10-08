Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кремль назвал неважным мнение других стран о том, что Россия — участник конфликта на Донбассе

08 октября 2019, 13:22

Кремль назвал неважным мнение других стран о том, что Россия — участник конфликта на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неважно, кто считает РФ участником конфликта на Донбассе.

«Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», — цитирует Пескова РБК.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему даже ближайшие союзники России и, в частности, Белоруссия, считают Россию стороной конфликта на востоке Украины.

Сначала Песков отметил, что в Кремле не слышали подобных высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко. Журналисты уточнили, что Лукашенко заявил об этом сегодня во время международнго форума в Минске. Тогда пресс-секретарь президента РФ сказал, что «здесь можно только не согласиться с этим тезисом». Песков в очередной раз повторил позицию Кремля, что ситуация на Донбассе является конфликтом внутри Украины. По его словам, Россия никогда не являлась, не является и не будет являться его стороной.

Ранее Песков признал, что у Кремля есть «определенное влияние» на группировки «ДНР» и «ЛНР».

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Песков Александр Лукашенко
Прочее
Россия-Украина

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
09:00
ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
все новости
14:14
ОБСЕ зафиксировала новые мины в Донецкой области
14:12
Суд оставил Грымчака под стражей
13:22
Кремль назвал неважным мнение других стран о том, что Россия — участник конфликта на Донбассе
13:08
СБУ: Житель Сорокино отказался помогать «ЛНР» и был вывезен на подконтрольную территорию
12:50
Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе конфликтом России и Украины
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
12:07
В Москве хотят инициировать розыск Интерполом украинско-российского бизнесмена Фукса
11:33
В Луганской области горняки отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате
11:24
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
11:16
Януковича вновь вызывают на допрос в апелляционный суд
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
10:17
Закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать после «нормандской» встречи
10:05
Волкер покинул пост в институте Маккейна
09:43
В Луганской области боевика из «Призрака» осудили на 8 лет тюрьмы
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
все новости
ВИДЕО
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
08 октября, 11:24
В Харьковской области переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке
07 октября, 20:55
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» в гостях
06 октября, 15:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция