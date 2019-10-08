Качка: Соглашение с ЕС об ассоциации в торговой части могут пересмотреть осенью

Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в части торговли уже этой осенью, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Он сообщил, что условия Соглашения будут обсуждаться в рамках Комитета ассоциации в середине ноября и на Совете ассоциации в декабре.



«Обе стороны заинтересованы в увеличении торговли... Будем говорить о модальности, условиях и календаре обновления Соглашения уже этой осенью», — сказал Качка журналистам в Брюсселе 8 октября.



При этом Качка обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить. В частности, тарифы, таможня, Соглашение о признании эквивалентности технического регулирования — «то, что мы называем промышленным безвизом».



«Тут вопрос чувствительный, так как у ЕС опыт в таких соглашениях очень ограничен, и тут мы должны доказать, что мы можем трансформироваться в соответствии с европейскими правилами в тех или иных сферах. Если нам это удалось в сфере безопасности продуктов питания, то мы уверены, что нам это удастся в сфере безопасности непищевых продуктов. Так или иначе, мы об этом будет говорить в комитете ассоциации в торговом составе 18 ноября», — подчеркнул он.



Торгпред выразил уверенность в том, что «все понимают, что нужно переходить на новый уровень».