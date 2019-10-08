Соратник Яроша заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отхода

Добровольческие подразделения отправятся на Донбасс в случае отхода украинских подразделений. Об этом заявил замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт, комментируя договоренность о разведении военных сил и средств вблизи Золотого и Петровского.



«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не пойдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем туда тысячи людей», — сказал он в эфире канала ATR.



Он также потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая по его мнению, ускорит «победные процессы в этой войне».

