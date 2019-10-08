Суд по иску Коломойского из-за Приватбанка назначил дебаты

Хозяйственный суд Киева назначил дебаты в слушании по иску экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным национализацию банка. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Это уже было рассмотрение по сути. Изучались материалы, изучались обстоятельства. Окончательно решение по ПриватБанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов», — сказал юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.



Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка приняло решение о национализации банка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.