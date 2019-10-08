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Билецкий заявил, что остается со своими людьми в Золотом до отказа Украины от идеи отвода войск

08 октября 2019, 22:05

Билецкий заявил, что остается со своими людьми в Золотом до отказа Украины от идеи отвода войск

Лидер партии «Национальный корпус», первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявляет, что ветераны российско-украинской войны останутся на линии столкновения у Золотого (Луганская область) до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и «формулы Штайнмайера», либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится.

«Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьёмся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене „формулы Штайнмайера“ от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности. Касательно социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность», — сказал он на брифинге в Северодонецке во вторник вечером.

«Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты», — заявил также Билецкий, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ. 6 октября лидер «Нацкорпуса» Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице «Нацкорпуса» в YouTube, он заявил: «Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого», — рассказал политик. При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска». Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. «Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ — ИФ)... К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — сказал Пристайко. Глава МИД подчеркнул, что теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

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