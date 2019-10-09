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Военная прокуратура дополнительно допросит топ-чиновников в деле по Иловайску

09 октября 2019, 08:18

Военная прокуратура дополнительно допросит топ-чиновников в деле по Иловайску

Главная военная прокуратура Украины дополнительно допросит всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске в конце августа 2014 года. Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире радио НВ.

«Оно [дело по событиям в Иловайске] не закрыто и не завершено. Это дело находится в производстве», — отметил он.

Чумак добавил, что расследование этого дела «было приторможено по политическим мотивам, потому что люди занимали определенные политические должности и не всегда являлись на допросы».

По словам главного военного прокурора, это дело было одним из первых, по ходу расследования которого он провел большое совещание после вступления в должность. «Мы определили направления, в том числе, относительно проведения дополнительных допросов должностных лиц, которые и принимали решения в Иловайске», — подчеркнул Чумак.

Отвечая на уточняющий вопрос, о ком именно идет речь, тогдашнем министре обороны или президенте Украины, он сказал: «Это все должностные лица, которые причастны к принятию военно-политических решений».

11 сентября Виктор Чумак был назначен заместителем генпрокурора — главным военным прокурором.

Под Иловайском Донецкой области и в самом городе в августе 2014 года погибли по меньшей мере 366 украинских военных и добровольцев, более 450 получили ранения.

Власти Украины, стран Запада и СМИ указывают, что в конце августа 2014-го в Украину вторглись российские военные, окружив украинских бойцов под Иловайском. Украинским силам были предложены условия выхода из окружения, однако 29 августа вопреки достигнутым договоренностям колонны украинских военных были расстреляны.

Россия отрицает присутствие своих кадровых военных на востоке Украины. В Кремле продолжают утверждать, что россияне ездили туда добровольно и среди них были взявшие отпуск или уволившиеся военные.

ТЕМЫ

Люди
Виктор Чумак
Прочее
военная прокуратура
События
Иловайск

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