Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела

09 октября 2019, 09:54

ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения двух квартир из-за обстрелов в неподконтрольном украинским властям Докучаевске Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.

На улице Ватутина 9, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома наблюдатели видели два разбитых окна. Жительница квартиры рассказала, что увидела повреждения 6 октября. На момент инцидента в квартире никого не было.

На улице Ватутина, 15, на первом этаже пятиэтажного дома наблюдатели видели пробоину в окне. Две женщины дома рассказали, что обстрел в том районе произошел вечером 6 октября.

Ранее ОБСЕ зафиксировала повреждения еще двух квартир в Докучаевске. По словам местных жителей, обстрел произошел в ночь со 2 на 3 октября.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Докучаевск
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
23:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
09:00
ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
все новости
12:33
Черновол прервала брифинг главы ГБР. Говорит, принесла сообщения о преступлениях Портнова и Богдана
12:21
При дальнейшем разведении зона без войск увеличится. Туда войдут населенные пункты, подконтрольные боевикам и Киеву
11:17
Комитет Рады не увидел опасности в разведении войск у Золотого и Петровского
10:49
Депутат Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
08:32
В парламенте Нидерландов согласились изучить роль Украины в катастрофе MH17
08:18
Военная прокуратура дополнительно допросит топ-чиновников в деле по Иловайску
23:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:05
Конгресс обвинил Госдеп в сокрытии переписки главного свидетеля в деле импичмента Трампа
22:16
СБУ вывела из ОРДЛО нового свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине
22:14
Суд по иску Коломойского из-за Приватбанка назначил дебаты
22:12
Золотое. Репортаж из поселка, где должен был состояться отвод войск ►
22:05
Билецкий заявил, что остается со своими людьми в Золотом до отказа Украины от идеи отвода войск
22:01
Военный прокурор предупреждает бойцов ВСУ и прибывших в Золотое ветеранов об ответственности
все новости
ВИДЕО
Золотое. Репортаж из поселка, где должен был состояться отвод войск ►
08 октября, 22:12
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
08 октября, 11:24
В Харьковской области переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке
07 октября, 20:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция