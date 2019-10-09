ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения двух квартир из-за обстрелов в неподконтрольном украинским властям Докучаевске Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии.



На улице Ватутина 9, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома наблюдатели видели два разбитых окна. Жительница квартиры рассказала, что увидела повреждения 6 октября. На момент инцидента в квартире никого не было.



На улице Ватутина, 15, на первом этаже пятиэтажного дома наблюдатели видели пробоину в окне. Две женщины дома рассказали, что обстрел в том районе произошел вечером 6 октября.

Ранее ОБСЕ зафиксировала повреждения еще двух квартир в Докучаевске. По словам местных жителей, обстрел произошел в ночь со 2 на 3 октября.



