Зеленский проведет пресс-марафон в четверг. Будет отвечать на вопросы весь день

В четверг, 10 октября, в Киеве состоится пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



«Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации», — говорится в анонсе.



Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет вестись прямая трансляция мероприятия.



«Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом», — пояснили в Офисе президента.



Марафон также будет транслироваться онлайн на официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях.