Билецкий: В Золотое едут 150 добровольцев, которые против отвода войск

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что в сторону Золотого Луганской области сейчас едут 150 добровольцев, которые выступают против разведения сил. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал «Нацикорпус».



Билецкий отметил, что это в основном ветераны боевых действий на Донбассе и волонтеры. Он уточнил, что добровольцы проехали блокпост в Кременном, где ранее их колонну остановила полиция и возникла потасовка.

Вчера Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не покинут Золотое, пока украинские власти не откажутся от идеи отвода войск.



Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в воскресенье. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



На следующий день власти заявили, что в Золотом осталось около 20 добровольцев.



В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».



Власти уверяют, что разведение сторон не несет угрозы жителям Золотого и Петровского, а также украинским военным.