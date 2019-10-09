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Билецкий рассказал, кто финансирует протесты в Золотом

09 октября 2019, 19:22

Билецкий рассказал, кто финансирует протесты в Золотом

Глава «Нацкорпуса» и бывший командир батальона «Азов» Андрей Билецкмй утверждает, что протестные акции против разведения сил в Золотом проводятся за счет средств, собранных волонтерами.

«Здесь десятки волонтеров, которые все это обеспечивают и с этим нет никаких проблем. Плюс, мы люди, привыкшие к самоорганизации и выживанию в условиях 2014 и 2015 годов», - сказал он во время брифинг, отвечая на вопрос об источнике финансирования акций. 

Также Билецкий заявил, что они планируют обеспечить местных жителей топливом на зиму за счет нелегальных рубщиков леса. 

«Мы уже нашли плохих людей - рубщиков леса. Поэтому мы найдем возможности, чтобы эти люди обеспечили Золотое топливом на зиму», - сказал глава Нацкорпуса.

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