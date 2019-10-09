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Зеленский: Дата обмена станет известна после встречи «нормандской четверки»

09 октября 2019, 19:58

Зеленский: Дата обмена станет известна после встречи «нормандской четверки»

Дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров «нормандской четверки».  Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии «Радио Свобода» на выставке «Оружие и безопасность».

Он отметил, что в Украине есть две позиции по обмену, но общение с Россией сейчас не происходит.

По его словам, «нормандская четверка» будет решать «главный вопрос об обмене людей».

Речь идет об обмене находящихся на территории России и - на территории, подконтрольной группировке «ДНР».

4 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами. Однако близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков опроверг это заявление.

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