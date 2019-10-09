Зеленский и Богдан отрицают встречу с бизнесменом, которого подозревают в отмывании денег Януковича

Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным. Об этом сообщает агентству «Интерфакс-Украина».



«Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком», - заявили в Офисе президента.



8 октября СМИ распространили информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, фирма Кислина считается причастной к отмыванию денег соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича.



В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан также сообщил, что никогда не встречался с Кислиным и не оказывал давление на судей.



«В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислин, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают», - написал он на своей странице в Facebook.