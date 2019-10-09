В России 72-летнего пенсионера приговорили к 12 годам за шпионаж на украинскую разведку

Владимир Моргунов, проживающий в граничащем с Украиной поселке Чертково Ростовской области, признан виновным в государственной измене. Сам он согласился с предъявленными обвинениями. Об этом сообщает «Кавказкий узел» со ссылкой пресс-службу УФСБ по Ростовской области.



Моргунов был взят под стражу в ноябре 2018 года. Во время обысков в его доме были изъяты десять коробок из-под телефонов, множество сим-карт и два паспорта - российский и украинский. По версии следствия, Моргунов сотрудничал с иностранной спецслужбой, которую информировал о ситуации в Чертовском районе.



Мужчину обвиняют в том, что во время визитов на территорию Украины он встречался с представителями украинской разведки, предварительно договорившись о встрече по телефону.



«Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы России», - говорится в сообщении ведомства.



В УФСБ также отметили, что в ходе следствия Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.



Ростовский областной суд признал Моргунова виновным в государственной измене (ст. 275 УК России). Он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.



Ранее региональное издание Дон 24 сообщило, что согласно найденным во время обыска документам Моргунов являлся казачьим полковником, советником войскового атамана МОО «Возрожденное казачество Руси» (ВКР), а также начальником штаба Чертковского юрта ВКР.