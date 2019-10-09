Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 октября.

Политика



Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что при разведении сил на Донбассе в «серую зону» могут войти как населенные пункты, которые контролируют боевики, так и те города и поселки, которые находятся под контролем украинской армии.



Полиция остановила представителей «Нацкорпуса», которые ехали на митинг в Золотое против равзедения войск. Произошла потасовка, в результате которой два человека были задержаны, один полицейский пострадал. Также изъяли шесть единиц оружия. В итоге протестующих против разведения все же пропустили.



Впервые активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова» появились в Золотом в 6 октября. Они опубликовали видео, часть добровольцев на нем быа вооружена. По словам главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



Президент Владимир Зеленский рассказал, что дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров «нормандской четверки».



Общество



«МГБ» при группировке «ЛНР» утверждает, что за пять лет пресекло разведывательную деятельность 470 «агентов иностранных спецслужб».



Боевые действия



Миссия ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения двух квартир из-за обстрелов в неподконтрольном украинским властям Докучаевске Донецкой области.



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