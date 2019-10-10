Штаб ООС: обстрелян участок разведения у Золотого, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате чего получил ранения один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В частности обстрел велся из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме того, был обстрелян участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82-мм, добавили в штабе. Там полагают, что это было сделано боевиками специально.



Также огонь велся вблизи Красногоровки, Песок, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Гладосово, Майорска, Крымского, Авдеевки, Новозвановки.



В течение текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе ООС.