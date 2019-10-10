Киев и Москва разошлись во мнениях, нужен ли семидневный «режим тишины» для разведения

Украинская и российская стороны разошлись во мнениях касательно условий для начала разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе.



Так, представители украинской власти неоднократно заявляли, что для отвода войск нужен семидневный режим прекращения огня на участках разведения. Именно поэтому процесс был сорван в понедельник, 7 октября, заявил глава МИД Вадим Пристайко.



В Москве же настаивают, что относительно разведения в Золотом и Петровском такого условия нет. Источник «Коммерсанта» в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, утверждает, что в решении Трехсторонней контактной группы от 1 октября нет упоминаний о семи днях тишины, которые должны предшествовать началу отвода сил.



Российские и сепаратистские СМИ накануне заявляли, что вторая попытка разведения, которая якобы должна была состояться 9 октября, была сорвана. Теперь эти медиа сообщают, что новая попытка отведения войск сторонами произойдет 10 октября. Официальный Киев эти сообщения не комментируют.



Условие о семидневном режиме прекращения огня было указано в Рамочном соглашении ТКГ, подписаном в сентябре 2016 года. Документ регламентировал условия проведения отвода войск сторонами. Именно тогла в Минске были определены тестовые участки разведения в Станице Луганской, Золотом и Петровском.



«Новости Донбасса» обратились за разъснениями в пресс-службу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Там на вопрос о необходимости соблюдения или несоблюдения недельного «режима тишины» не ответили. В СММ лишь указали, что приветсвуют решение ТКГ от 1 октября о разведении сторон на участках в Петровском и Золотом.

Штаб ООС сообщил, что участок разведения сил у Золотого был снова обстреля боевиками 9 октября.