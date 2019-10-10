Зеленский договорился с главой МИД Нидерландов о завершении расследования дела МН17

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком вопросы сотрудничества по завершению расследования авиакатастрофы MH17. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



В частности, речь идет о проведении судебного процесса по делу о крушении в июле 2014 года самолета Boeing 777 рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», уточняется в сообщении.



Зеленский также проинформировал Блока о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий в регионе.