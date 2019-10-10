МИД Германии дал указание консульствам не признавать российские паспорта из Донбасса

Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.



Украинский посол сообщил, что ему лично сообщили об этом решении.



«Руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе», - написал Мельник.



Ранее депутат от Свободной демократической партии Германии Рената Альт сообщила о выдаче виз Германией для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Однако в МИД это опровергли.