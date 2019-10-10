Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным по вопросу обмена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения пленных и удерживаемых граждан Украины.



«Если "нормандский формат" будет откладываться, не будет разведения, а в Золотом продолжаться выстрелы, тогда мы будем находить форматы - как вернуть наших людей. Это Минск. И есть еще один, который сработал, - это переговоры мои с президентом России. Я, по поводу возвращения, готов на прямые переговоры. Я увидел такой результат, я готов к нему», - сказал Зеленский.



Он сообщил, что часть списков на обмен уже обсуждена в минском формате.



«У нас есть пока два списка обмена. Первый список - крымчане, о которых мы можем говорить только с Россией, так как от "ДНР" и "ЛНР" этот вопрос не зависит совсем. Другой список – люди, которые находятся на территории "ДНР" и "ЛНР". Этот вопрос тоже обсуждается. И третий, самый сложный вопрос - это люди, по которым нет подтверждения со стороны "ДНР" и "ЛНР", что эти люди у них есть. В то время как у нас есть информация, что наши люди там находятся», - сказал президент.



Он подчеркнул, что российская сторона «декларирует нам, что без нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса [обмена пленных]. Поэтому я спешу с нормандским форматом».