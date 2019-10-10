Дубилет: Количество украинцев с начала 2019 сократилось на 1,5 млн человек

Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.



«С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек. Видим массовое возвращения украинцев домой в конце апреля – в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек», – написал он.



Как уточнил министр, это предварительные данные. По его словам, на таких данных Кабмин намерен построить публичные «дашборды», на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.



При этом он отметил отсутствие в стране демографических данных.



«Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти», – сообщил Дубилет.